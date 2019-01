Mr. Hinterfotzig schleimt schon wieder bei Evelyn

Da hält man die gesamte Folge Dschungelcamp durch, um am Schluss jemanden gehen zu sehen und dann so was. Weil es bei der Auszählung der Anrufe zu einer Server-Panne kam, war nicht klar, wer rausflog, alle Kandidaten kamen vorerst davon.

Dabei wird im Camp so kurz vor dem Finale am Samstag (Heute.at tickert live, Link siehe ganz unten) mit zunehmend härteren Bandagen gespielt. Vor allem Bastian Yotta taktiert. Er gibt sich mit allen freundschaftlich. Doch sobald er die Möglichkeit dazu hat, werden hinterrücks die Krallen ausgefahren.

Bastian Yotta ist im Garten Eden des Dschungelcamps die falsche Schlange. Auf ihn wartet vielleicht schon der Brief eines Anwalts, wenn er das Camp verlässt, weil er eiskalt behauptet, die Idee des "Miracle Morning" wäre auf seinem Mist gewachsen, was nicht stimmt.

Vornerum hui ...

Auch im Umgang mit seinem Kollegen nimmt er es mit Ehrlichkeit alles andere als genau. Schaut er ihnen ins Gesicht ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Doch kaum drehen sie ihm den Rücken zu, wird geätzt, geschimpft und ordentlich ausgeteilt.



... hinterrücks pfui

Am Mittwoch gingen er und Evelyn bei der Dschungelprüfung leer aus. Evelyn schaffte ihren Teil, Yotta vergeigte es. Es sei nicht so schlimm, vermittelt er der Blondine. Kaum allein mit den anderen, schimpfte er und verbündete sich mit - vor allem Curry-Chis - gegen sie.

Am Donnerstag zeigte sich Bastian Evelyn gegenüber wieder von seiner besten Seite. Bei der Dschungelprüfung "Von Tür zu Tür" bekommt das Zweierteam Yotta-Burdecki eine Pizza. Bastian füttert seine Partnerin liebevoll.

Bastian macht Chris hinterrücks fertig

Auch mit Curry-Chris hat er das Kriegsbeil begraben. Das hält an, bis er im Dschungeltelefon allein ist. Dann teilt er ordentlich aus: "In L.A. lässt sich nichts verstecken. Ich habe zu Chris gesagt: 'Currywurst-Millionär? Hier in Amerika habe ich ja überhaupt nichts davon mitbekommen?' Darauf er: 'Ich hatte so Food Trucks, aber das hat dann nicht funktioniert. Jetzt mache ich was anderes.' Und Bastian weiter über den Currywurstmann: "Er wohnt ja auch nicht in Malibu. Er wohnt irgendwo in der Pampa. Ich glaube fast 45 Minuten entfernt von Malibu. Er fährt einen kleinen Mercedes. Und was mich stört, der fährt mit einen Behindertenausweis rum, und das prangere ich an! Er hat einen Behindertenausweis im Auto und parkt immer auf Behindertenparkplätzen. Und das stört mich. Das finde ich scheiße, und ich habe es ihm auch damals gesagt. Aber er fand das ganz witzig."

Sandra und Felix: Heul- und Wein-Attacke

Die meisten Dschungelprüfungen, zum Beispiel Sandra und Felix' Schleim- und Schaum-Schlacht, findet ihr oben in der großen Fotoshow. Besonders erwähnenswert sind auch hier Sandra und Felix, die in Tränen aufgelöst die Welt nicht mehr packten. Sie finden ihre Vertrauenspersonen im Dschungel. Felix drückt seinen Bruder Timo und Sandra will ihre Freundin Indira kaum noch loslassen.

Doreen mit dem Messer

Doreens Auszug, ihr Intermezzo mit dem Messer und die weiteren Prüfungen findet ihr oben in der Fotoshow zum Tag 14 im Dschungel.

Wir tickern bis zum bitteren Ende: Alle Infos, Intrigen und Peinlichkeiten - Der LIVE-Ticker zum großen Dschungelcamp-Finale 2019 am Samstag, den 26. Jänner ab 22 Uhr.

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp 2019

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)