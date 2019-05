"GoT"-Fans fordern ein Remake der 8. Staffel

Zig "Game of Thrones"-Fans sind im Rage-Mode: Sie sind mit der finalen Staffel alles andere als zufrieden. In den vergangenen Wochen wurde über alles mögliche geraunzt: Schwache Plotpoints, plumpe Dialoge, schlechte Lichtverhältnisse, Fehler in der Serie (z.B. Starbucks-Becher) usw.

Fans wollen "kompetente Autoren"

Nun haben einige Anhänger der Fantasyserie sogar eine Petition gestartet, in der sie ein Remake der achten Season fordern. In dem Schreiben heißt es:

"David Benioff und D.B. Weiss haben sich als kläglich inkompetente Autoren erwiesen, wenn sie kein Quellenmaterial (d.h. die Bücher) haben, auf das sie zurückgreifen können." Und weiter: "Diese Serie verdient eine finale Staffel, die auch Sinn macht. Erfüllt unsere Erwartungen und macht es möglich, HBO."

HBO schweigt

Über 200.000 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet. Der US-Sender hat sich noch nicht dazu geäußert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)