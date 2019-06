Ella verletzt sich kurz vor "Let's Dance"-Finale

Drei Tanzpaare kämpfen am Freitag, den 14. Juni um den Sieg bei "Let's Dance". Doch nun hat sich Kandidatin Ella Endlich bei den Proben verletzt. Wie "RTL.de" berichtet, ist die 34-Jährige nach einer Hebefigur mit ihrem Fuß auf dem Fuß ihres Tanzpartners Valentin Lusin umgeknickt.

Wird Ella am Finale teilnehmen können?

Die 34-Jährige wurde daraufhin sofort verarztet. Dr. Volker Gilbert erklärte im Gespräch mit dem deutschen Sender:

"Wahrscheinlich nicht so schlimm, lässt sich auf den ersten Blick immer schlecht sagen, aber es tat ja weh im Bereich der Außenbänder. Was man dann macht, ist ordentlich kühlen, ganz rasch runterkühlen und dann komprimieren. Dann habe ich ihr noch ein Tape angelegt, um Stabilität zu bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was die nächsten Stunden bringen."

Laut RTL sei man relativ zuversichtlich, dass Ella am Finale teilnehmen kann.

