Oliver Pocher spottet über gehörlosen Piwko

Nicht nur bei "Dancing Stars" (ORF Eins) wurde das Tanzbein geschwungen, auch bei RTL stellten die Promis wieder ihre Tanzkünste unter Beweis – diesmal unter dem Motto "Lovesongs". Für Standing Ovations sorgten diesmal Nazan Eckes und Christian Polanc. Nach ihrem Charleston ("Five Foot Two, Eyes Of Blue", Art Landry) jubelte sogar Daniel Hartwich, “mega, ihr 2!”, und auch die Jury war voll des Lobes.

Mindestens genauso gut waren auch Pascal Hens und Ekaterina Leonova (Contemporary: "You Are The Reason", Calum Scott). Sie bekamen genauso wie Ella Endlich und Valentin Lusin (Tango: "Jalousie", Jacob Gade) jeweils 30 Punkte von der Jury.

Starke Schmerzen: Piwko musste die Show abbrechen

Nicht überzeugen konnte hingegen der gehörlose Publikums-liebling Benjamin Piwko. Gegenüber der Jury erklärte er: "Ich habe im Moment das Problem, dass ich Fieber hatte und auch ein Problem mit den Augen habe. Und die Augen sind für mich natürlich total wichtig." Zudem meinte er, dass er aufgrund der dunklen Licher im Saal den Boden nicht gesehen habe.

Für Piwko war der Auftritt übrigens besonders bitter: Der 38-Jährige landete bei seinem Jive mit seiner Tanzpartnerin Isabel nämlich äußerst unglücklich auf seinem Hinterteil. Gegen Ende der Show hatte er so starke Schmerzen, dass er das Studio sogar verlassen musste. Moderator Daniel Hartwich (40) erklärte: "Benjamin hat sich am Ende des Tanzes verletzt. Er hat eine Kreuz-Darmbein-Blockade. Das ist offensichtlich sehr schmerzhaft. Und er wird heute nicht mehr zu uns zurück ins Studio kommen können."

Pocher erntet Buhrufe und Shitstorm für fiesen Spruch

Ebenso kritisiert für seine Leistung wurde übrigens Oliver Pocher. Er nutzte die Situation, um sich über den gehörlosen Benjamin Piwko lustig zu machen und meinte: "Ich hab‘ den Boden nicht gesehen."

Diesen Kommentar fanden weder die Juroren noch die Zuschauer lustig. Vom Publikum wurde er für diesen Spruch sogar ausgebuht. Auch auf Twitter erntete er jede Menge Kritik. "Wie tief muss man eigentlich sinken um noch Witze über Benjamin zu machen?", schrieb etwa ein User.

Ich glaube derjenige, der Oliver Pocher am lustigsten findet, ist Oliver Pocher #letsdance — Käthe (@kaethe26_06) 3. Mai 2019

Über Behinderte lustig machen, super Sache... Nicht. #letsdance — PetiteFleur (@pettifloer) 3. Mai 2019

Wie tief muss man eigentlich sinken um noch Witze über Benjamin zu machen?

Sowas erwarte ich auf Twitter aber nicht im Fernsehen.

Damit hat sich der Pocher wieder einmal disqualifiziert. #LetsDance — Zombie Wookie (@wuetenderWookie) 3. Mai 2019



Pocher selbst steht allerdings weiterhin zu seinem Kommentar und meinte gegenüber RTL: "Ich find's immer etwas affig, wenn man Ausreden benutzt, egal bei wem. Das hat mit Benjamin nichts zu tun. Das ist auch bei Evelyn so. Jeder, der hier nicht gut tanzen kann, hat fünf Ausreden parat. Das find ich total ätzend."

Ulrike Frank ist raus

Die Tanzshow verlassen mussten diesmal übrigens Schauspielerin Ulrike Frank ("GZSZ") und ihr Tanzpartner Robert Beitsch.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)