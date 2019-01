Vera verrät: So entstehen die Alliterationen wirklich

Die vielen Alliterationen sind das Markenzeichen der RTL-Sendung "Schwiegertochter gesucht".

Aber wie entstehen die findigen Wortspiele eigentlich, die den Zuschauer so oft amüsieren und die an Kreativität nur schwer zu überbieten sind.

"Dadurch, dass es ja eine Form dieser Sendung ist, haben alle, die an dieser Sendung arbeiten, das sofort im Kopf und fangen an rumzuspinnen", erklärt Show-Moderatorin Vera Int-Veen.

"Manchmal gewinnt einer von mir"

So würde jeder einfach Vorschläge machen und "manchmal gewinnt auch einer von mir", gesteht die 51-Jährige gegenüber Promiflash auf der Sheegoo by Myabi Kawai Vernissage in Berlin.

Die Sendung "Schwiegertochter gesucht" läuft am Sonntag um 19.05 auf RTL.

(wil)