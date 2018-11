Video: Hier brennt die Gottschalk-Villa ab

Die Feuersbrunst hat die Luxus-Villa von Star-Entertainer Thomas Gottschalk in Malibu vernichtet - "heute.at" berichtete. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, Gottschalks Nachbar filmte das Feuer-Inferno mit.

Der TV-Entertainer moderierte am Samstag in München eine Wohltätigkeitsveranstaltung für krebskranke Kinder, als die 1998 von ihm erworbene Traum-Villa mit Windmühle in Flammen aufging (Wert: Rund 10 Millionen Euro).

Seine Ehefrau Thea befand sich noch in dem Anwesen, als die Behörden-Aufforderung kam, sich in Sicherheit zu bringen. Sie konnte nur noch die Katzen mitnehmen, ihre Villa und alle anderen Nachbarhäuser wurden evakuiert. Kurz darauf brannte alles ab!

Video: Nachbar filmte mit, wie die Flammen die Gottschalk-Villa vernichten:

Thea Gottschalk wurde in einem Hotel untergebracht. Der gemeinsame Sohn Roman (36) ist auf dem Weg zu ihr. Thomas Gottschalk selbst wird erst Freitag wieder in Los Angeles sein: "Thea hat mir gesagt, ich soll mich jetzt in Deutschland um meinen Job kümmern", so der TV-Entertainer in einem Interview mit der "Bildzeitung".

Gottschalk hat fast alle Erinnerungsstücke verloren, darunter zahlreiche Fernsehpreise wie auch seine glamourösen Anzüge, die er in zahlreichen "Wetten dass...?"- Sendungen trug. Wertvolle Bücher, wie eine Originalausgabe von Karl May sowie das Gedicht "Der Panther" von Rainer Maria Rilke in Original-Handschrift wurden Opfer der Flammen.

Am gestrigen Sonntag hatte das Ehepaar Gottschalk seinen 42. Hochzeitstag. Der Star-Entertainer sagte in dem Interview mit der Bildzeitung: "Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein".

Die Zahl der Toten ist auf mindestens 31 gestiegen. Die meisten Opfer wurden bei der Ortschaft Paradise geborgen, hier starben 23 Menschen. 228 Personen sind als vermisst gemeldet. Starke und heiße Winde treiben Höllenbrände immer wieder an. Tausende Häuser und Geschäfte sind zerstört, viele andere Promi-Villen wurden ebenfalls vernichtet. Die aktuelle Lage in den Feuergebieten finden Sie hier >>>

