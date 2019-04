Libyen: Angriffe auf Tripolis werden fortgesetzt

Vor zehn Tagen begann der libysche General Khalifa Belqasim Haftar mit seinen Truppen den Marsch auf die Hauptstadt Tripolis - "Heute" berichtete. Zwischenzeitlich forderte der UNO-Sicherheitsrat ein Ende der Kämpfe in Libyen, jedoch ohne Erfolg.

Kontrolle über Flughafen

Am Montag übernahm Haftar die Kontrolle über den einzigen libyschen Flughafen der Hauptstadt, bei den schweren Gefechten gab es Dutzende Tote. Nun sind die Menschen auf der Flucht.

Angriffe gehen weiter

In Tripolis verschlimmert sich die Lage weiter. Am Samstag kündigte Aguila Saleh Issa, der Vorsitzende des ostlibyschen Parlaments, an, dass General Haftar die Offensive auf die Regierung der Hauptstadt weiterhin fortsetzen wird.

"Wir müssen die Milizen und Terrorgruppen loswerden", sagte Saleh Issa in Benghazi. "Wir versichern den Bewohnern von Tripolis, dass die Kampagne zur Befreiung von Tripolis begrenzt sein wird und keine Freiheiten verletzt werden, sondern die Sicherheit wiederhergestellt und der Terrorismus bekämpft wird."

Vorstoß abgewehrt

In Tripolis haben Einheiten von Seiten der Regierung den Vorstoß von Haftars Truppen abwehren können. Bei einem Angriff der ostlibyschen Armee (LNA) wurde der Hof einer Grundschule getroffen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die LNA sagte, das eigentliche Ziel sei ein Lager der Tripolis-Truppen gewesen.

