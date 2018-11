Hier drohen bei Tempo 140 drastische Strafen

Fahren Österreicher nach Skandinavien in den Urlaub, ist Entschleunigung angesagt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während hierzulande bald landesweit auf verschiedenen Autobahnen Tempo 140 getestet wird, nehmen es die Nordländer gemächlicher.

So ist in Norwegen bereits bei 100 Stundenkilometern Schluss, wie aus einer Aufstellung der Europäischen Kommission hervorgeht. Auch die Schweden gehören mit einer Maximalgeschwindigkeit von 110 km/h zu den strengeren Auto-Nationen. In beiden Ländern gibt es auch Autobahnabschnitte, auf denen höchstens 90 km/h erlaubt sind.

Deutsche, Bulgaren und Polen am liberalsten



Als Mekka für Speed-Fans gilt Deutschland, das auf Autobahnen keine allgemeinen Tempolimits kennt. Schnell unterwegs sind auch die Automobilisten in Bulgarien und Polen – in beiden Ländern darf auf Autobahnen bereits 140 km/h gefahren werden.

Wer einen Roadtrip in ein anderes europäisches Land unternimmt, sollte sich aber auf jeden Fall genau mit den Straßenverkehrsgesetzen auseinandersetzen. In manchen Ländern gelten zu gewissen Jahreszeiten, zu bestimmten Witterungsbedingungen oder für einzelne Fahrergruppen spezielle Bestimmungen. So müssen Lenker unter 25 Jahren in Kroatien immer 10 km/h langsamer fahren als die restlichen Verkehrsteilnehmer.

Drastische Strafen in Norwegen

Wer das Gaspedal auf ausländischen Autobahnen zu sehr durchdrückt, muss unter Umständen mit drakonischen Strafen rechnen. So kostet in Norwegen bereits eine Geschwindigkeitsübertretung von 20 km/h mindestens 375 Euro. Auch Schweden ist für Bleifüße ein teures Pflaster, hier fallen mindestens 250 Euro Strafe an.

