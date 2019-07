Fünf Kinder im Alter von 12 und 14 vergewaltigen Frau

Die 12- und 14-Jährigen, die am Freitagabend eine Frau in Mülheim an der Ruhr sexuell missbraucht haben sollen, sind wieder auf freiem Fuß. Sie sind noch am Samstag nach ihrer Vernehmung wieder in die Obhut der Eltern übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag

Die drei 14-Jährigen und zwei 12-Jährigen seien weiterhin "dringend tatverdächtig". Es geht demnach um ein "schweres Sexualdelikt". Alle fünf Tatverdächtigen sind Bulgaren.

Das Opfer ist verletzt in ein Spital gebracht worden und werde betreut, so die Polizei. Laut einem Bericht der "Bildzeitung" erlitt ihre Mutter (42) einen Nervenzusammenbruch.

Hund bellte, Zeugen schauten nach

Anwohner waren am Freitagabend gegen 22.15 Uhr aufmerksam geworden, weil ihr Hund unruhig wurde, so die Polizei. Sie hätten im Grünen hinter ihrem Garten die junge Frau und zwei junge männliche Personen entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Die beiden ergriffen über einen parallel verlaufenden Radweg die Flucht. Nach einer Fahndung habe die Polizei die Gruppe gestellt.

Am Montag wird sich laut einem Polizeisprecher das Jugendamt einschalten und den Familien Hilfe bieten. Sollten die Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, dass die Eltern mit der Situation nicht zurechtkommen, könnte ihnen die Kinder weggenommen werden.



Die Stadt Mülheim hat den Eltern empfohlen, ihre Kinder diese Woche nicht in die Schule zu schicken. Danach beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien.

Für sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen beziehungsweise Vergewaltigungen liegt das Strafmaß nicht unter zwei Jahren. Kinder gelten vor ihrem 14. Geburtstag in Deutschland als strafunmündig und können nicht vor Gericht gestellt werden.

Mehr Storys:

Vergewaltigungsfall Mallorca: Zwei Verdächtige in U-Haft

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)