Wut-Brief an Doppelparker in Wien

Ein Auto auf zwei Parkplätzen: Dieses Foto aus einer Wiener Parkgarage hat diese Woche unsere Community erzürnt.

Seither schickten zahlreiche "Heute"-Leser Bilder von ähnlichen Parksündern ein. Einen mutmaßlichen Doppelparker sichtete etwa Hans K. in Wien-Landstraße (s.o.). Das Besondere am aktuellen Exemplar: Ein Unbekannter geigte ihm per Mitteilung unter dem Scheibenwischer die Meinung.



(Foto: Leserreporter)

Aber wird der Lenker des schwarzen Volkswagens überhaupt zu Recht verdächtigt? War vielleicht zuvor ein Motorrad daneben geparkt? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

