Darum essen wir am Gründonnerstag Spinat

Mehr als die Hälfte der Österreicher (52,1 Prozent) isst am heutigen Gründonnerstag Spinat – Frauen mit 57,6 Prozent sogar noch häufiger als Männer (46,6 Prozent). Das hat eine aktuelle Umfrage unter 1.000 Österreichern im Auftrag von iglo Österreich ergeben.

Umfrage Gibt es bei Ihnen am Gründonnerstag Spinat? Ja, bei mir gibt es Spinat.

Nein, es gibt keinen Spinat.

Früher schon, jetzt nicht mehr.

Ich weiß es noch nicht.

Vor allem der Klassiker unter den Spinatgerichten landet heute auf den heimischen Tischen: Cremespinat mit Spiegelei und Erdäpfeln.

Spinat enthält wichtige Nährstoffe

Aber warum essen wir eigentlich ausgerechnet am Gründonnerstag Spinat? Die Antwort auf diese Frage hat mit der Herkunft des Namens zu tun.

Denn der Name kommt von "greinen", was so viel wie "weinen" oder "wehklagen" bedeutet. Im Laufe der Geschichte wurde aus "greinen" dann "grün" und die Tradition, an diesem Tag grünes Gemüse zu essen.

Spinat ist äußerst gesund und sollte eigentlich nicht nur am Gründonnerstag auf den Tischen landen. Das grüne Blattgemüse enthält nämlich wichtige Nährstoffe wie Vitamin K oder Lutein.

