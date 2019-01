Hollywood-Hit: Macht Vitamininfusion mich fit?

Wunderbar oder zum Wundern? Der neueste Hollywood-Trend ist in Wien angekommen: Vitamininfusionen sollen das Immunsystem in Schwung bringen. Darauf schwört auch Dr. Eva Wegrostek.

Ob’s wirklich funktioniert, wollte ich am eigenen, erschöpften Leib testen. Also nix wie hin in die Praxis in der Wiener City. Dort wird zunächst besprochen, welche Infusion für mich geeignet ist. Da ich mich schlapp fühle und Obst, Gemüse oder Sport wenig brachten, rät die Ärztin zum "Immunbooster". "Gerade im Winter sind viele Leute angeschlagen und leiden an Vitaminmangel", so Wegrostek.

Dann geht’s an die Nadel: Gut 40 Minuten lang tropft hochkonzentriertes Vitamin C in meine Venen. Nach der Infusion fühlt man sich durstig und etwas müde. "Es ist wichtig, sich nach der Behandlung auszuruhen und viel zu trinken. Nach ein paar Stunden kommt der Frischekick und hält tagelang an", so Wegrostek.

Und tatsächlich: Bald schon fühle ich mich viel wacher und dynamischer. Ach ja: Auch bei einem Kater gibt es Rettung – die "Hangover"-Infusion soll helfen. Schau mer mal...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: