Die wohl unheimlichsten Orte Österreichs

Geschichten über gruselige Spukorte kennt man vor allem aus Ländern wie England, Irland und Schottland. Aber auch Österreich ist nicht sicher vor Geistern: So sollen in so manchen Burgen, Schlössern, auf Friedhöfen oder gar auf einsamen Landstraßen regelmäßig geisterhafte Erscheinungen gesehen worden sein.

Umfrage Glauben Sie an Geister? Ja, auf jeden Fall. 33 % 33 % Vielleicht ein bisschen. 26 % 26 % Nein, das ist doch Quatsch. 22 % 22 % Nur an Klosterfrau Melissengeist. 19 % 19 % Insgesamt 293 Teilnehmer

Wir verraten Ihnen wo Ihnen, wo Ihnen ein richtiger Schauer über den Rücken laufen könnte:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)