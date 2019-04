Neue Verdachtsfälle 11. April 2019 21:39; Akt: 11.04.2019 21:39 Print

Klagenfurter Schule bleibt nach Masern-Alarm zu

Vier Personen sind in Kärnten an den Masern erkrankt, darunter auch Kinder. Das BG/BRG Lerchenfeld bleibt am Freitag geschlossen.