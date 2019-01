Drasenhofen: 10 Burschen geht es gut, zwei in Haft

Groß war der mediale Rummel um jene Teenager, die Ende November im "Stacheldrahtlager" Drasenhofen waren und nach der Schließung ins Asylheim St. Gabriel (Mödling) kamen ("Heute" berichtete).

Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl (FP) kam in der Folge unter Beschuss, im Jänner kam es dann zum Streit um den Betreuungsvertrag zwischen der FP und der Caritas. Die FP sagte klipp und klar, es gäbe eine Vereinbarung, Klaus Schwertner sagte: "Es gibt keinen Vertrag." ("Heute" berichtete). Ebenfalls Anfang Jänner kam es zu einen kleineren Zwischenfall in St. Gabriel - ein Jugendlicher (17) bedrohte einen Betreuer, bekam ein Betretungsverbot, wurde nach Wien gebracht - mehr dazu hier.

2 Männer in U-Haft

Und genau jener 17-Jährige, der St. Gabriel nach einer polizeilichen Intervention verlassen musste, sitzt jetzt in U-Haft. Auch ein zweiter Ex-Drasenhofener befindet sich jetzt in U-Haft. Dieser junge Mann ist aber schon volljährig, feierte vor kurzem seinen 18. Geburtstag. Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner (VP) dazu: "Die Pizza-Essen-Politik der Caritas scheint nicht wirklich zu funktionieren."

Probemonat in Bäckerei

Klaus Schwertner von der Caritas sagt dazu: "Jener 17-Jährige, der ein Betretungsverbot erhalten hatte, wurde vor zwei Wochen bei uns abgemeldet, hat also mit der Caritas nichts mehr zu tun." Und laut Schwertner gibt es bis dato noch immer keinen Vertrag: "Es hieß, dass sich jemand bis Ende Jänner bei uns meldet. Das ist noch nicht passiert, aber es ist ja noch eine Woche Zeit." Der Caritas-Geschäftsführer kann auch über Erfolge in der Betreuung in St. Gabriel berichten: "Zehn Burschen geht es gut, sie nehmen das Betreuungsangebot sehr gut an, besuchen Ausbildungskurse. Einer bekam jetzt ein Probemonat in einer Bäckerei."

(Lie)