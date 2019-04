Nächster schlimmer Frontal-Crash in Baden

Nach dem unfallreichen Karfreitag mit sieben Verletzten und zwei Toten in Pottendorf und Reisenberg, sowie dem Unfall mit einem Mopedauto am Samstag in Sooss, scheinen die Unfälle im Bezirk Baden nicht enden zu wollen. Auf der B16 zwischen Wampersdorf und Weigelsdorf kam es am Sonntag gegen 15 Uhr zum nächsten schweren Verkehrsunfall.

Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Eine 80-jährige Fahrzeuglenkerin wollte vom Eigenheimzentrum in Weigelsdorf auf die B16 abbiegen und dürfte dabei den Wagen eines 41-jährigen Mannes aus Wimpassing übersehen haben. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der SUV des Mannes von der Fahrbahn in einen angrenzenden Windschutzgürtel geschleudert wurde.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen des Roten Kreuz Landegg sowie ein Rettungswagen des Arbeiter Samariterbundes Ebreichsdorf und der Rettungshubschrauber Christophorus 9 trafen wenig später an der Unfallstelle ein und versorgten die beiden Verletzten.

Sie wurden mit den Rettungswägen in die Krankenhäuser nach Eisenstadt und Baden gebracht. Die Unfallfahrzeuge mussten von der Feuerwehr Wimpassing geborgen und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Die B16 war für ca. 1 Stunde für den Verkehr gesperrt.

(rfr)