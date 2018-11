Warum ist heuer Wiener Christbaum so "gerupft"?

Am frühen Vormittag wurde die 28 Meter hohe Fichte von insgesamt 20 Förstern und Mitarbeitern der MA 34 mit Hilfe zweier Kräne aufgerichtet und vor dem Rathaus aufgestellt.

Die 150 Jahre alte Fichte kommt dieses Jahr aus Kärnten. Der Baum wurde bereits vergangenen Freitag in einem Wald des Bistums Gurk auf 1.500 Metern Seehöhe in der Gemeinde Metnitz gefällt und kam nun per Sonder-Transport in Wien an.

Am 17. November wird der Baum offiziell von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser beleuchtet. Bis dahin müssen noch knapp 2.000 Led-Lichter angebracht und der Christbaum geschmückt werden.

Warum ist der Baum so "mager"?

Viele fragen sich, warum der Baum so "mager" ausschaut! Die Lösung ist einfach: In der Natur kommen keine perfekten und völlig symmetrischen Bäume vor. Der Christbaum vor dem Rathaus wird deshalb bis zur feierlichen Eröffnung noch mit ein bisschen "Kosmetik" aufgefrischt. Dazu werden etwa zusätzliche Äste montiert, die mit einem Messer angespitzt und anschließend in Löcher im Stamm gesteckt werden. Damit sie auch bei Wind und Wetter nicht abbrechen, werden sie danach noch mit Draht gesichert.

Hier wird der Christbaum aufgestellt:



