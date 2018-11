Essverbot gilt bald in allen U-Bahn-Linien

Seit dem ersten September darf in den Zügen der U6 nicht gegessen werden. Anfangs wollte man lediglich stark riechende Speisen verbieten, wie etwa Döner oder Pizza. Die Wiener Linien befragten jedoch ihre Fahrgäste in einer Onlineumfrage, was sie sich wünschen. Das Ergebnis: Ein generelles Essverbot.

Dieses wird ab dem ersten Jänner 2019 ausgeweitet. Und zwar auf allen U-Bahn-Linien. Denn wie Sprecherin, Kathrin Liener, gegenüber "standard.at" erklärte, berichten die Sicherheitsleute und Servicekräfte seit dem Verbot über generell weniger essende Fahrgäste. Damit habe sich auch der Abfall verringert. Offizielle Zahlen gibt es jedoch noch keine.

Klima und Farbe

Neben dem Essverbot gibt es aber weitere Neuerungen in den U-Bahn-Zügen. Einer der langersehntesten: Bald soll jede U6-Garnitur klimatisiert werden. Über 50 Prozent der U6-Züge haben nämlich noch keine Kühlanlage.

Auch neu: Die bunten Haltegriffe auf der braunen U-Bahn-Linie. Stadträtin Ulli Sima will mit dieser Aktion "mehr Farbe in den Öffi-Alltag" bringen.

(slo)