HTL Ottakring: Nun ermittelt der Volksanwalt

Seit Tagen beschäftigen Mobbing-Vorfälle in der HTL Ottakring die Wiener. Schüler verhielten sich gegenüber einem Lehrer respektlos und mobbten ihn, dieser spuckte bei einer Konfrontation einen Schüler an. Nun schaltet sich die Volksanwaltschaft ein.

Volksanwalt Peter Fichtenbauer leitet ein amtswegiges Prüfverfahren wegen Verdachts auf grobe Verletzung der Aufsichtspflicht ein.

"Liest man die Berichte über den Vorfall, scheinen bei allen Beteiligten die Sicherungen durchgebrannt zu sein", so der Volksanwalt. Aufgeklärt werden müsse nun, "wie lange diese Zustände schon bekannt waren und ob und inwieweit es sich um eine Intrige der Schüler gegen den Lehrer handelt", heißt es in einer Aussendung am Montag.



(hos)