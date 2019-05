Public Viewing für Böhmermann auf MaHü

Kaum ein Thema ist derzeit medial so präsent, wie die von der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" veröffentlichten Videos aus Ibiza mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und Johann Gudenus. Kaum eine Stunde vergeht, ohne dass neue Details zur Causa ans Licht kommen.

Und eine weitere Enthüllung dürfte bevorstehen: Dies suggeriert zumindest ein Countdown des Satirikers Jan Böhmermann.

Live-Übertragung angekündigt

Wenn der Countdown abläuft, dürften sich auf der Mariahilfer Straße zahlreiche Schaulustige zu einem Public Viewing versammeln: Der Verein Voll.Europa. lädt zur Live-Übertragung auf der Mahü. Was die Zuschauer genau erwartet, ist noch unklar: Der TV-Satiriker hat auf Twitter ein "kleines Special" angekündigt, ohne allerdings Genaueres bekanntzugeben.

Im Quellcode der von Böhmermann dazu vertwitterten Countdown-Seite dotheyknowitsyourope.eu finden sich "Ibiza" und "Austria". Laut ZDF soll sich die neue Sendung von Jan Böhmermann, ein "Neo Magazin Royale"-Special, allerdings nicht mit der Causa Strache beschäftigen.

Ab 18 Uhr "Open Mic" auf der Mariahilferstrasse

Schon vor dem Public Viewing soll auf der Mariahilferstraße (Höhe Zollergasse/Nelkengasse) ab 18 Uhr ein offenes Mikrofon (Open Mic) Passanten und Besucher zur Verfügung stehen, damit diese über die jüngsten politischen Entwicklungen diskutieren können: Was bedeuten die Enthüllungen für Österreich und das Vertrauen der Menschen in die Politik? Welchen Einfluss nimmt das auf die EU-Wahl am Sonntag?

Rund 600 Menschen haben sich bereits auf dem Online-Event auf Facebook angekündigt. 5000 Menschen zeigen sich interessiert. Rund 100 Sitzplätze werden angeboten für Reservierungen unter office@VOLL.wien.

Danach wird zusätzlich zu einer "After-Ibiza-Party" ins Cafe Europa geladen.

(no)