Das ist das Video hinter Böhmermanns Countdown

Der deutsche Comedian Jan Böhmermann hat nach Bekanntwerden der Ibiza-Videos, die die Regierung in Österreich zur Implosion gebracht haben, einen Countdown online gestellt. Um 20.15 Uhr ist der Ticker auf dotheyknowitseurope.eu auf Null getickt. Unter dem riesen Ansturm der User brach die Webseite zusammen, auf der Homepage des ZDF ist aber trotzdem zu sehen, was hinter der Adresse steckt: Die Langversion des Videos zum Europa Song #DoTheyKnowItsEurope finden Sie >>> hier <<<

Viele hatten vermutet, dass Böhmermann – er wusste offenbar schon vor der Veröffentlichung der Ibiza-Videos von deren Existenz – eine neue Bombe platzen lassen würde und weiteres Material zeigen könnte. Öffentlich wurde das dementiert, durch die Implementierung des Wortes "Ibiza" in den Quellcode kokettierte Böhmermann aber weiter.

Das steckt dahinter

Rund 15 Satiriker aus ganz Europa schlossen sich zu den Comedians for World Peace zusammen und setzen sich in einem gemeinsamen Song für ein geeintes Europa ein. Österreich ist mit ORF-Mann Peter Klien vertreten. Dotheyknowitseurope.eu ist dann auch eine Anspielung auf den 1984er Band-Aid-Charity-Song "Do They Know It's Christmas?".

"Die Botschaft lautet: 'Zusammen sind wir stark'", erklärt der Schweizer Comedian Dominic Deville dem "Heute"-Schwesternmedium 20 Minuten, "wir thematisieren, wie öde das Leben wäre, wenn wir uns alle abkapseln und nur noch unsere eigenen Kulturgüter hätten."

Geplatzte Comedy-Roast-Idee

Die Idee zum gemeinsamen Song sei übrigens schon vor einigen Jahren entstanden, verrät Deville: "Wir wollten einen großen Comedy-Summit auf die Beine stellen, bei dem sich europäische Satiriker gegenseitig roasten. Das Ganze wurde aber zu big und kompliziert."

Der Kontakt zu den anderen Comedians und vor allem zu Jan Böhmermann blieb aber bestehen. Und daraus sei nun "Do They Know It's Europe?" geworden. Weitere Aktionen dürften folgen, meint Dominic Deville.

