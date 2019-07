Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz längst verheiratet?

Die Gerüchte um die Hochzeit von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) nehmen einfach kein Ende!

Schon am 3. Juli berichtete das erste deutsche Medium, dass die beiden Turteltauben ihre Beziehung offiziell gemacht haben. Auch "Heute.at" schrieb, das die Model-Mama und ihr Tokio-Hotel-Lover an ihrem ersten Jahrestag, dem 22. Februar am Standesamt Nägel mit Köpfen machten. Eine offizielle Bestätigung gab es freilich nicht.

Nun ist tatsächlich das erste amtliche Indiz aufgetaucht, das beweisen könnte, dass die Germany's next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist schon längst still und heimlich unter der Haube sind.

Das Online-Portal "TMZ" jetzt eine Heiratsurkunde – glaubt man dem Dokument, dann hat sich das Paar schon im Februar das Jawort gegeben.

Das sagt Toms Bruder Bill

Glaubt man allerdings den Aussagen von Toms Bruder Bill, dann steht die Hochzeit des Supermodels und des "Tokio Hotel"-Gitarristen noch bevor.

"Ich kann euch eins verraten: Die Hochzeit steht noch an", sagte Bill unlängst in einem Interview mit "RTL". Zudem wunderte sich der 29-Jährige über das enorme Interesse daran.

Bill weiter: "Ich denke immer so: 'Wow, dass die Leute da so ein Thema daraus machen, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht.'"

Große Feier in Deuschland mit Bier und Bratwurst

Der Zwilling des Bräutigams könnte natürlich damit auch meinen, dass die standesamtliche Trauung zwar schon vorbei ist, die große Party in Deutschland – Heidi und Tom wollen mit Bier, Bratwurst und Brezn in der Nähe ihrer Heimatorte heiraten – noch ansteht.





(wil)