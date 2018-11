Charlie Sheen suchte via Twitter nach seinen Eltern

Im US-Bundesstaat Kalifornien toben gleich mehrere Waldbrände. Auch viele Hollywood-Stars mussten ihre Häuser verlassen, unter anderem Charlie Sheen.

Sheen suchte via Twitter nach seinen Eltern

Der Schauspieler meldete sich vergangenen Freitag zu Wort, weil er um das Leben seiner Eltern, Martin und Janet Sheen bangte. Er bat via Twitter seine Follower um Hilfe: "Ich kann meine Eltern nicht erreichen [...] Wenn irgendjemand sie gesehen hat, lasst mich bitte wissen, dass sie in Sicherheit sind inmitten dieses furchtbaren Szenarios".

Wenig später konnte der Schauspieler aufatmen: Seine Eltern wurden tatsächlich gesichtet. Wie verschiedene US-Medien berichten, wurde sie im Zuge der Evakuierungen an einem Strand in Sicherheit gebracht. Sie würden die Nacht in einem Auto verbringen, hieß es.

Weitere Stars betroffen

Zig Einwohner mussten in Malibu vergangenen Freitag aufgrund der heftigen Waldbrände ihre Häuser verlassen. Auch Stars wie Lady Gaga, Oscar-Preisträger, Guillermo del Toro, Alyssa Milano, Cher, Caitlyn Jenner und Kim Kardashian mussten fliehen.

Thank you to the fire fighters, police, first and emergency responders for doing above and beyond everything you can do to help us. You are true heroes. #CaliforniaFire — Lady Gaga (@ladygaga) 10. November 2018

I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 — Cher (@cher) 9. November 2018





