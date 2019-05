So haben die Wiener Bezirke gewählt

Österreich hat gewählt – und damit auch die Bundeshauptstadt. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern konnte die SPÖ nur in Kärnten und Wien die meisten Stimmen erreichen.

Umfrage Wem geben Sie bei der EU-Wahl 2019 Ihre Stimme? ÖVP

SPÖ

FPÖ

NEOS

Grüne

JETZT

KPÖ Plus

Ich gehe nicht zur Wahl/ bin nicht wahlberechtigt

In der Bundeshauptstadt fuhren die Sozialdemokraten 30,6 Prozent ein, das ist ein Plus von 2,9 Prozentpunkten im Vergleich zur EU-Wahl 2014. Dahinter folgen ÖVP (21,2 %, +4,6 %), Grüne (20,0 %, -0,9 %), FPÖ (15,5 %, -2,7 %), Neos (10,0 %, +0,9 %), Europa Jetzt (1,6 %) und KPÖ Plus (1,2 %).

Nur drei Bezirke gingen mehrheitlich an die ÖVP: Döbling, Hietzing und die Innere Stadt. Die Grünen feierten Erfolge in Währing, Hernals, Alsergrund, Josefstadt, Neubau, Mariahilf und Wieden. In allen anderen Bezirken wurde mehrheitlich die SPÖ gewählt.

Die Daten stammen vom Innenministerium und berücksichtigen noch nicht die Wahlkarten.

(red)