Hartinger-Klein versichert: "Notstandshilfe bleibt"

Das Thema "Notstandshilfe" sorgt für Gesprächsstoff. Durch eine Reform der Sozialhilfe befürchtete man, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld bei langer Versicherungszeit verlängert wird und die Nettoersatzrate zu Beginn höher sein soll. Konkret hieße das: Wer länger arbeitslos ist, bekommt dadurch nicht wie bisher die Notstandshilfe, sondern kann die Mindestsicherung beantragen.

Umfrage Die Abschaffung der Notstandshilfe finde ich... ...gut.

...gar nicht gut. Sie trifft die Schwächsten.

...unter bestimmten, anderen Voraussetzungen in Ordnung.

...uninteressant.

Kein Zugriff auf Vermögen

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) versichert nun jedoch via Aussendung am Montag zeitig in der Früh: "Die Notstandshilfe bleibt." Sie finde es zudem "befremdlich", dass die SPÖ mit den Nöten der Bevölkerung spiele und eine gezielte Verunsicherung betreibe, so die Ministerin.

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) betonte zuvor, dass auch nach der Reform die Notstandshilfe bleiben werde. Auch einen Zugriff auf das Vermögen von Arbeitslosen und Notstandsbeziehern soll es nicht geben.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)