Kern klagt Strache wegen Aussagen im Ibiza-Video

Während Heinz-Christian Strache gegen die "Süddeutsche" und den "Spiegel" wegen der "Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos" rechtlich vorgeht, hat nun auch der ehemalige Parteichef der Sozialdemokraten, Christian Kern, Anzeige in der Causa erstattet.

Umfrage Sollte HC Strache in die Politik zurückkehren? Ja, das würde ich mir wirklich wünschen.

Nein, auf gar keinen Fall.

Das kann ich nicht beurteilen.

Ist mir egal.

In den siebenstündigen Aufnahmen, die in einer Villa auf Ibiza entstanden sind, erwähnt Strache einen Informanten, der Beweise für angebliche sexuelle Handlungen Kerns mit Minderjährigen in Afrika habe.

Diese Anschuldigungen will sich der Ex-Kanzler nicht gefallen lassen. Wie die "Krone" berichtet, hat Kern deshalb am Dienstag Klage gegen Strache wegen Verleumdung eingebracht.

"Hirnrissig"

In einem Gespräch mit der deutschen "Welt" bezeichnete Kern die Vorwürfe von Strache als "so was von hirnrissig, dass mir keine weitere Kommentierung einfällt."

Alle News zur Causa Ibiza >>>

Geheimes Strache-Video setzt Regierung unter Druck

Lesen Sie außerdem dazu:

Neue Neonazi-Enthüllung um Ex-FPÖ-Chef Strache

Strache zeigt "Spiegel" und "Süddeutsche" an

Nimmt Strache EU-Mandat an, ist er parteilos



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)