Kurz gab an einem Tag 26.610 Euro auf FB aus

Wie berichtet hat Sebastian Kurz viel Geld in die Hand genommen, um Heinz-Christian Strache vom Facebook-Thron zu stoßen. Ein Blick in die Transparenzdatenbank des sozialen Netzwerks zeigt jetzt, dass der Ex-Bundeskanzler alleine am 28. Mai 26.610 Euro für Anzeigen auf Facebook ausgab (s.o.). In zwei Fällen dürfte dem Social Media-Team des VP-Politikers ein Fehler unterlaufen sein, hier wurden aktive Anzeigen durch Facebook entfernt, da deren Zusammenhang mit "Wahlwerbung oder Werbung zu Themen von nationaler Relevanz" nicht offengelegt wurde.

Ein großer Teil der geschalteten Anzeigen wirbt mit kurzen Slogans für Follower, unter den Ads finden sich aber auch zahlreiche Videos. Und: Zwischen 26. und 27. Mai gab Kurz der Facebook-Werbebibliothek zufolge 6.000 bis 15.000 Euro dafür aus, einen Artikel der Webseite oe24.at zu verbreiten und verhalf der Story damit zu mehr als 1,2 Millionen Impressionen. Die genaue Aufstellung sehen Sie in der Diashow oben.

Facebook erhöht Transparenz

Werbekampagnen auf Social Media sind aus der Polit-Landschaft nicht mehr wegzudenken und hatten schon in vergangenen Wahlkämpfen eine große Rolle gespielt. Vor allem die FPÖ konzentrierte sich darauf, soziale Medien als direkten Kommunikationskanal zur Bevölkerung zu etablieren und damit einer journalistischen Einordnung der kommunizierten Inhalte zu entgehen. Begrüßenswert ist aus Sicht der Transparenz auf jeden Fall, dass Facebook nun offen legt, welche Anzeigen zu politischen Themen geschaltet werden und wie viel Geld dabei investiert wird.

