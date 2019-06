Mehrheit gegen Saudi-Zentrum: So geht es weiter

Der Fall Kashoggi im Oktober 2018 hat das umstrittene König-Abdullah-Zentrum (KAICIID) in Wien in den Fokus gerückt. Seitdem fordert Peter Pilz die Schließung des Saudi-Zentrums in der Wiener City.

Am Mittwoch im Parlament zitiert Pilz eine weitere menschenrechtlich höchst problematische Causa in Saudi-Arabien, nämlich die drohenden Hinrichtung des Jugendlichen Murtaja Qureiris . Mit einem erneuten Antrag, das Wiener Abdullah-Zentrum solle zugesperrt werden, hatte er am Mittwoch Erfolg.

Alle Abgeordneten - bis auf die ÖVP - stimmten der Schließung des KAICIID zu.

Schließung in zwei Wochen?

Dieser Entschließungsantrag alleine wäre allerdings nur ein symbolischer Akt. Das Parlament fordert den zuständigen Minister - in diesem Fall Außenminister Alexander Schallenberg - auf, entsprechend zu handeln.

Doch das ist in diesem Fall nicht so einfach. Mit dem von Riad finanzierten Zentrum besteht ein aufrechter Vertrag mit der Republik Österreich, beschlossen 2012 im Parlament. Das KAICIID gilt offiziell als zwischenstaatliche Organisation mit Österreich, Spanien, dem Vatikan und Saudi-Arabien als Vertragsparteien.

Peter Pilz ist sich sicher, dass dieser Vertrag von österreichischer Seite gekündigt werden kann und wird. "Das heißt, das Zentrum muss innerhalb der nächsten 14 Tage zugesperrt werden", schildert Pilz dem "Kurier". Er sieht das als einen "großen Erfolg", er will nun auch noch die Schließung der saudischen Botschaft erreichen.

KAICIID prüft rechtliche Auswirkungen

Das betroffenen Zentrum prüft angesichts dieses Nationalratsbeschlusses die rechtlichen Auswirkungen, heißt es am Mittwoch. Der Vertrag bestehe zwischen mehreren Staaten, betont man.

Das Zentrum will aufgrund des zwischenstaatlichen Charakters der Organisation die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien nicht kommentieren. Man will lieber als "unabhängiger Mediator und Organisator" gesehen werden.

Sinneswandel bei der ÖVP

Im Nachhinein schwenkte dann auch die ÖVP um. Obwohl man bei dem heutigen Antrag nicht mitgestimmt hat, wolle man ebenfalls das Abdullah-Zentrum schließen, die Partei werde dazu aber einen eigenen Antrag einbringen - der werde sich von dem der Liste JETZT unterscheiden. Laut diesem gesonderten Antrag soll ein neues Zentrum gegründet, unter Obhut der UNO stehen und ebenfalls in Wien angesiedelt werden.

