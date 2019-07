Auch Kern schredderte – gibt sich aber unwissend

Christian Kern wird Sebastian Kurz wohl nicht anzeigen, auch wenn er damit in einem Ultimatum gedroht hat. Erst am Montag berichteten wir darüber.

Worum geht's?

In der Schredder-Affäre rund um vernichtete Festplatten aus Kurz' Kanzleramt hatte der Ex-Kanzler behauptet, dass eine solche Vorgangsweise auch bei seinem Vorgänger Christian Kern geschehen sei. Das wiederum bestritt Kern und verlangte bis Montag einen Widerruf von Kurz, ansonsten würde er eine Klage prüfen.

Am Dienstag sieht die Welt aber schon wieder anders aus. Denn die Behauptungen von Sebastian Kurz, wegen denen Kern klagen wollte, scheinen wahr zu sein. Es sieht so aus, als hätte Kern nun einen eigenen "Schredder-Gate" am Hals.

Kern schredderte auch

"Ein Shreddern von Festplatten fand nicht statt", hatte Kern noch gepostet. Die "Kronen Zeitung" zeigt in einem Bericht, dass diese Aussage falsch ist. Nach Kerns Ende im Kanzleramt wurden sehr wohl Festplatten vernichtet.

Die Zeitung zitiert aus Screenshots von Dokumenten, auf denen das belegt zu sein scheint. Dort ist zu lesen: "Aus datenschutzrechtlichen Gründen soll vor dem Regierungswechsel bei 7 Stk. Ricoh Multifunktionsgeräten (das sind Drucker, Anm.) in den politischen Büros des Bundeskanzleramtes (...) die Festplatte getauscht und die ausgebauten Festplatten vernichtet werden."

Kern, Drozda, Duzdar

2.100 Euro sollen dafür bezahlt worden sein. Datiert sind die Dokumente mit dem 1. Dezember 2017, auch die genauen Seriennummern und die Standorte der Multifunktionsgeräte sind angeführt.

Die vernichteten Festplatten sollen aus Kerns' Vorzimmer am Ballhausplatz, vom Drucker des damaligen Kanzleramtsministers Thomas Drozda und der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar stammen.

Will es nicht gewusst haben

Auf den Bericht reagierte Christian Kern umgehend auf Facebook. Den Auftrag zu Schreddern, den habe er ganz sicher nicht gegeben. Auch niemand aus seinem Kabinett habe das getan, behauptet Kern.

Das Prozedere zur Amtsübergabe hätten vielmehr unabhängige Beamte durchgeführt. Was auch immer die für richtig hielten, sei - natürlich rechtskonform - geschehen.

Von Kurz verlangt Kern weiterhin, "unzulässige Vergleiche" zu unterlassen. Denn im Falle von Kurz hätte ein persönlicher Mitarbeiter unter falschem Namen bei einer externen Firma schreddern lassen. Das sei etwas ganz anderes als bei ihm, nämlich eine "heimliche Zerstörung und Panikaktion".

