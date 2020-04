"Cooldown-Phase": Hans Bürger darf wieder ins TV

Die Auszeit war eine kurze: ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger wird schon am morgigen Freitag wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Es war eine seltsame - und scheinbar auch sehr kurze - Aufregung rund um ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger. Nach einem skurrilen Twitter-Streit und einer angeordneten Bildschirm-Pause darf er schon sehr bald wieder vor die Kamera.Der Hintergrund: Die Autorin und Journalistin Livia Klingl hatte Bürger auf Twitter unterstellt, zu Kanzler-freundlich zu sein (" Einmal möcht' ich so verliebt sein, wie der Hans Bürger in den Herrn Kurz! "). Darauf hin zuckte Bürger aus und schimpfte Klingl "letztklassig".Obwohl sich Bürger schnell entschuldigte, reagiert der ORF in Gestalt von ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom und verbannte ihn erst am gestrigen Mittwoch für unbestimmte Zeit vom Bildschirm.Die unbestimmte Zeit ist am morgigen Freitag schon wieder vorbei. "Nach einer einwöchigen Cooldown-Phase wird Hans Bürger wieder regelmäßig als ZiB-Analytiker zum Einsatz kommen", heißt es aus dem ORF nur einen Tag nach der Verbannung.Die beschimpfte Livia Klingl wird das gerne hören. Sie hat die Entschuldigung von Bürger bereits akzeptiert und fand die Bildschirmpause "bissl übertrieben".