"Die Sims 4 An die Uni!" erscheint im November

Am 15. November geht für viele Sims-Fans ein Traum in Erfüllung: Das langersehnte Erweiterungspack rund um die Universität erscheint für PC und Mac.

Neue Welt

Studentenleben

Erst am Montag bestätigte Electronic Arts, indirekt per kurzer Instagram-Story , die neue Erweiterung von "Die Sims 4", wo du deine virtuellen Sims endlich auf die Uni schicken kannst.Deine Sims können ab Mitte November auf die Uni gehen und Vorlesungen in der historischen Universität von Britechester für Kunst- und Geisteswissenschaften oder im modernen Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik besuchen.Dabei kannst du entscheiden, ob deine Sims tüchtig sind und regelmäßig in die Vorlesungen gehen oder doch lieber einfach nur die Schlummertaste drücken, um sich im gemütlichen Bett wieder auf die andere Seite drehen.Das Studentenleben für deine Sims hält aber nicht nur viele Stunden in der Bibliothek bereit: Sie können auch den Campus mit dem Fahrrad erkunden, mit Freunden Saft-Pong spielen oder sich einem Geheimbund anschließen. Und wer weiß, was da dann noch alles passiert?In "Die Sims 4 An die Uni!" hast du die Möglichkeit die Unterkünfte deiner Sims mit Deko-Objekten nach ihrem Stil zu gestalten. Sogar ein Mini-Kühlschrank lässt sich im Eck jedes noch so kleinen Zimmers unterbringen, denn Studieren macht auf jeden Fall hungrig.Enthalten werden auch neue Frisuren und Kleidungsstücke sein, die dem individuellen Stil so mancher Studenten angepasst sind: Deine Sims können sich in bequeme Outfits für die Vorlesung, professionelle Kombinationen oder Jacken in den Farben der Uni schmeißen.Ob es für das Erweiterungspack auch eine neue Altersstufe gibt, oder ob nur junge Erwachsene auf die Uni können, wurde noch nicht verraten. Das Spiel erscheint am 15. November für PC und Mac und am 17. Dezember für die PlayStation und die Xbox One.