"GRID" für PS4, Xbox One und PC gewinnen

Mit "GRID" kehrt Codemasters zu den Wurzeln zurück. Und "Heute.at" bringt euch zurück an die Rennstrecke: Gewinnt mit uns das Racing-Game!

Ein tolles Fahrgefühl, eine fordernde Künstliche Intelligenz und schöne Autos: Man kann sich auf zahlreiche Stunden solide Racing-Action mit coolen Autos freuen. So das Fazit unseres Spieletests zu "GRID" . Seit kurzem jagt das Reboot der berühmten Rennserie wieder über die Spielkonsolen und den PC uns sieht dabei besser als je zuvor aus.Wir haben den Rennfahrer in dir geweckt? Dann hol dir "GRID" mit unserem Gewinnspiel für deine Plattform! Mit freundlicher Unterstützung von Codemasters verlost "Heute.at" je ein Spieleexemplar für die Plattformen Playstation 4, Xbox One und PC. Alles, was du dazu tun musst, ist in diesem Formular am Gewinnspiel teilzunehmen: