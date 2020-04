"Hair"liche Aktion: Kicker griff selbst zum Rasierer

Aufgrund der Corona-Krise ist der Friseur-Besuch für die eitlen Kicker tabu. Vorwärts-Kicker Alberto Prada griff kurzerhand selbst zum Rasierer.

Ergebnis auf Instagram gepostet

"Du hast die Haare schön", das kann derzeit wohl nicht jeder von sich behaupten. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind neben sämtlichen Geschäften natürlich auch die Friseur-Salons geschlossen.Somit heißt es weiter warten auf die Traumfrisur. Und das auf jeden Fall noch bis zum 1. Mai. Denn erst dann dürfen auch die Friseure loslegen, heißt es wieder: Schnipp, schnapp - Haare ab.Doch nicht jeder hat die Geduld bis dahin noch zu warten. Während sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) seine Frau mit der Schere an seine Haare ließ (wir berichteten ), griff Kicker und Vortwärts Steyr-Profi Alberto Prada (31) kurzerhand selbst zum Rasierer."Ich habe seit einigen Jahren meinen Stamm-Friseur. In der Regel besuche ich ihn vor jedem Heimspiel", erzählt der Spanier.Doch damit war dann natürlich Schluss. Beim Vorwärts-Innenverteidiger wurde die Haarpracht immer länger. Bis er es nicht mehr aushielt und selbst zum Rasierer griff."Mir waren sie einfach schon zu lange. Ich wollte es ohnehin schon länger mal ausprobieren. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wäre es daneben gegangen. Wir sollen derzeit ohnehin nicht raus gehen. Dann hätte es auch keiner gesehen", grinst Prada.Nach wenigen Minuten sein Werk auch beendet. Gleich danach postete der 31-Jährige das Ergebnis auf Instagram und ließ seine Freunde und Kicker-Kollegen abstimmen. Prada zufrieden: "Mein Haarschnitt ist durchaus ganz gut angekommen."Er ist sich aber trotzdem sicher, künftig wieder zu seinem Stamm-Friseur zu gehen.Bei Ligakonkurrent Ried sehnen die Kicker schon den Mai herbei. "Noch hat niemand von uns selbst zur Schere gegriffen. Aber der Großteil hat sich schon einen Termin ausgemacht, wenn wieder geöffnet ist", so Kapitän Thomas Reifeltshammer zu