"Hilfe, ich schaue aus wie der Tresordieb aus Wien!"

Die Ähnlichkeit ist so verblüffend, dass Rainer E. im ersten Moment dachte, sich selbst auf einem Fahndungsfoto der Polizei Wien wiederzuerkennen. Der echte Bankdieb wurde gestern gefasst.

"Ich dachte, das bin ich auf dem Foto!"

Tresordieb wurde gefasst

Der Coup sorgte für Aufsehen. Ein Mann stahl 130.000 Euro aus einem offenen Tresor einer Bank in Wien-Landstraße. Die Polizei fahndete nach dem dreisten Dieb – sein Foto ging durch die Medien ( "Heute" berichtete ). Am Morgen nach dem Aufruf zur Mithilfe musste der Wiener Rainer E. (45) kurz schlucken."Ein Freund schickte mir per Whatsapp einen Zeitungsartikel und mich hat es gerissen." Er glaubte einen Moment lang, er sei fälschlicherweise in einen Kriminalfall verwickelt worden.Und nicht nur der unbescholtene Angestellte musste zweimal hinschauen. "Ich habe viele Nachrichten bekommen. Man verwechselte mich tatsächlich mit dem Tresordieb! EinigeFreunde haben mich sogar irgendwie fragend darauf angesprochen", lacht er im-Gespräch.Nicht nur die optische Ähnlichkeit machte Rainer E. zum perfekten Doppelgänger des Diebs. "Auch das Alter und der Bezirk stimmen bei uns überein", kann er es nicht ganz fassen. "Ich habe gedacht, jetzt klopft die Polizei gleich bei mir an", beschreibt der Wiener seine skurrile Situation.Seit Donnerstag kann der sympathische Papa jedoch aufatmen. Der echte Tresordieb (49) wurde gefasst und legte ein umfassendes Geständnis ab. "Ich bin sehr froh", so Rainer E. erleichtert.