"Ich weiß alles" – Linzer räumt bei TV-Show groß ab

100.000 Euro – so viel gab es für den Linzer Quiz-König Alexander Radatz. Er triumphierte bei der TV-Show "Ich weiß alles" und räumte 100.000 Euro ab.

Er ist vermutlich der schlaueste Rezeptionist Österreichs. Alexander Radatz (46), am Empfang des Linzer Kepler Uniklinikums tätig, gewann die TV-Show "Ich weiß alles" (war Samstag im ORF zu sehen) und staubte die Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro ab.Der studierte Soziologe meisterte souverän die zahlreichen Fragen von Quizmaster Jörg Pilawa, setzte sich in den Quizduellen sogar gegen die bekannten Größen der Show wie Armin Assinger, Tim Mälzer oder Barbara Wussow durch.Auch die letzte und alles entscheidende Frage, in welcher Sportart Magnus Carlsen seit 2013 Weltmeister ist (Schach), beantwortete der Linzer in wenige Sekunden.Radatz gilt als großer Quizfan. "Das Quizfieber hat mich schon in meiner Schulzeit gepackt. Dort habe ich im Gymnasium gegen zwei meiner Professoren gespielt. Und wir haben sie besiegt", erinnert sich der 46-Jährige in einem Interview mit den Machern der TV-Show.Auch bei Quizduellen in diversen Pubs sicherte sich der Rezeptionist schon öfter den Siegerpokal.Und jetzt ist der Heavy Metal und Motorrad-Fan auch noch um 100.000 Euro reicher.