06.11.2019 7:16 "In Napoli haben schon ganz andere verloren!"

Salzburg glaubt noch an den Aufstieg Bild: GEPA-pictures.com

Red Bull Salzburg hat mit dem 1:1 in Napoli die Chancen auf den Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale am Leben gehalten. Obwohl die Hoffnung auf ein Überwintern in der Königsklasse geringer wird, ist man bei den Bullen zufrieden. Wir haben die Stimmen aus Napoli fürch euch!