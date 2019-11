Der Acht-Tore-Wahnsinn von Chelsea im Protokoll

Doppelte Überzahl, aberkanntes Siegtor, Super-Freistoß – Chelsea schafft es gegen Ajax Amsterdam vom 1:4 zum 4:4.

Nach 78 Minuten gibt es für den Gefühlszustand an der Londoner Stamford Bridge nur noch ein Wort: Ekstase. Chelsea hat gegen Ajax Amsterdam innerhalb einer Viertelstunde aus einem 1:4 ein 5:4 gemacht.Doch es passt zu diesem völlig verrückten Spiel, dass der Treffer von Azpilicueta nicht zählt. Ein Chelsea-Spieler hat den Ball in der Aktion zuvor mit der Hand berührt, so bleibt es nur wegen des Video-Schiedsrichters beim 4:4. Ein denkwürdiges Champions-League-Spiel ist es sowieso – oder gerade auch dank dieser Szene.Ajax geht sehr früh dank eines Eigentors in Führung. Tammy Abraham ist der Chelsea-Unglücksrabe.Die Engländer gleichen per Foul-Elfmeter aus. Jorginho verwandelt souverän.Quincy Promes köpfelt zum 2:1 für Ajax ein. Andere Fußballspiele enden mit weniger Toren. Dieses beginnt nun erst so richtig.Ziyech mit einem Wahnsinns-Freistoß zum 3:1 für Amsterdam. Sehr frech aus spitzem Winkel getreten überlistet er Chelsea-Goalie Kepa, dem der Ball vom Pfosten an den Kopf und von da ins eigene Tor prallt. Es ist bereits das zweite Chelsea-Eigentor des Abends.4:1 für Ajax durch Donny van de Beek. Das war's, oder? Nein!Ein kleines bisschen Hoffnung für Chelsea: 4:2 durch Azpilicueta.Die unglaublichste Szene des Abends: Foul von Ajax' Daley Blind, doch der Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Dann springt der Ball im Strafraum Joel Veltman an die Hand. Es gibt Elfmeter für Chelsea. Und die zweite gelbe Karte gegen Veltman, der deshalb vom Feld fliegt. Doch auch Blind sieht nachträglich Gelb und auch er ist vorbelastet – damit müssen beide Ajax-Innenverteidiger gleichzeitig vom Spielfeld. Chelsea deshalb für die letzten 20 Minuten mit 11 Mann gegen nur noch 9 Niederländer.Jorginho verwandelt den zweiten Elfmeter des Abends genauso souverän wie den ersten. 3:4 nur noch aus Sicht von Chelsea.Das dritte Chelsea-Tor innerhalb 11 Minuten und die Rückkehr ist perfekt. Reece James, erst 19-jährig, lässt alle durchdrehen.Der totale Wahnsinn, ein Stadion wie ein Tollhaus. Doch Azpilicuetas 5:4 wird wegen eines Chelsea-Handspiels vom VAR aberkannt.Ajax-Goalie Andre Onana hält das Unentschieden in doppelter Unterzahl mehrmals fest. Dann ist dieses denkwürdige Spiel Geschichte.