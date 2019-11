"Last Christmas": An diesen Orten wurde der Film gedreht

Die Feiertage können kommen! "Last Christmas" bringt uns schon jetzt richtig in Weihnachtsstimmung - und für London-Urlauber haben wir ein paar ganz spezielle Reisetipps

London for Christmas

Weihnachten kann kommen! Am Donnerstag startet die romantische Weihnachtskomödie "Last Christmas" in unseren Kinos. Ein Film, der vom Wham!-Überhit inspiriert wurde und im winterlichen London spielt.In der Hauptrolle ist "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke zu sehen. Sie spielt Kate, die sich nach einer schweren aber überstandenen Krankheit nicht so richtig fürs Leben motivieren kann. Obwohl es früher ihr Traum war, Sängerin zu werden, arbeitet sie jetzt als grantige Elfe in einem Weihnachtsgeschäft in London.Auf dem Soundtrack des Films "Last Christmas" findet sich - neben vielen Wham!-Klassikern - auch der erste posthum veröffentlichte Song von George Michael ( "Heute.at" hat berichtet ).