Safe gefunden: Polizei weiß, wem er gehört

Beim Müllsammeln fand Neos-Politiker Lorenz Potocnik nicht nur Müll, sondern auch einen Tresor. Zum großen Interesse der Polizei, die witterte einen Diebstahl und behielt recht.

Tresor stammt aus einem Einbruch in Enns

Neos-Klubobmann Lorenz Potocnik war am Wochenende mit seiner Tochter an der Traun nahe der Lunzerstraße unterwegs – zum Müllsammeln, so wie sie es häufiger tun.Neben jeder Menge Müll fand Potocnik aber noch etwas anderes. Etwas eher ungewöhnliches. Nämlich einen Tresor. Seinen Fund postete der Politiker auf Facebook. Wir berichteten. Zum großen Interesse der Polizei, die vermuteten darin nämlich Diebesgut und meldete sich bei Potocnik. Der hatte auf Facebook angegeben den Safe an der Fundstelle zurückgelassen zu haben und lotste die Beamten zur Stelle.Der Tresor wurde daraufhin von der Polizei mitgenommen und gründlich untersucht.Ergebnis: Der Safe stammt wie vermutet aus einem Einbruch. Vor wenigen Wochen war in einem Wohnhaus in Enns eingebrochen worden. Dabei wurde der Tresor von den Dieben mitgenommen und dann leer wieder weggeworfen.Wenn die Polizei mit ihren Untersuchungen fertig ist, bekommt ihn sein Besitzer wieder zurück. Anhaltspunkte auf die Täter gibt es bislang allerdings noch keine.