"RTL zunutze gemacht": Naidoos abstruser Plan

Zwei Wochen schwieg Xavier Naidoo nach dem DSDS-Rauswurf. Jetzt verriet er: Es steckt ein Masterplan hinter der Aktion.

Naidoo redet nur mit Verschwörungstheoretiker

"Ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht"

"Außerdem wusste ich, dass ich mit dem Album, das ich jetzt hier habe, auch ein Album habe - würd ich mal sagen - wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so einer Show mitzumachen und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen. Das heißt: Ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht. "

Xavier Naidoo schwieg zwei Wochen lang zu seinem DSDS-Rauswurf. Das große Schweigen des Ex-Jurors war es auch, das den Sender veranlasst hat, ihn vor die Tür zu setzen . RTL wollte eine Rechtfertigung, Naidoo aber keine geben.Nun tauchten erste Clips aus einem Interview auf, die beweisen, dass der Sohn Mannheims (die) sehr wohl etwas sagt. Und wem er es sagt, spricht Bände. Das Interview hat er nämlich Oliver Janich gegeben, einem Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker. Das ganze Gespräch ist nur gegen Bezahlung zu haben. Ausschnitte haben ihren Weg aber ins Internet gefunden.Kein Wunder, dass Naidoo mit RTL nicht reden wollte, denn alles, wofür man ihn kritisiert, würde er noch immer unterschreiben. Er leugnet den Klimawandel, denn dazu habe er mal so einen Film gesehen und "Nachforschungen" angestellt. Er geht nicht wählen und er vertritt weiter Verschwörungstheorien der Reichsbürger, selbst wenn die schon oftmals widerlegt wurden.Naidoo sagt außerdem, dass er ein neues Album habe und sich deshalb in die DSDS-Jury gesetzt hat. Zumindest kann man annehmen, dass das konfuse Geschwafel das heißt:Das Album soll "patriotisch" sein, was auch immer Naidoo darunter versteht. Reichsbürger erkennen den Staat ja oft nicht an.Der RTL will sich zu seinem Ex-Mitarbeiter nicht mehr äußern. ProSieben, für die Naidoo in der "The Voice"-Jury gesessen ist, hält sich da nicht zurück: