1.132 Corona-Kranke in Österreich, vier Todesfälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Österreich ist am Dienstag weiter gestiegen. Zudem forderte das Virus bereits ein viertes Todesopfer.

Das Gesundheitsministerium hat am Dienstagvormittag die aktuellen Zahlen der Corona-Erkrankten in Österreich bekannt gegeben.Demnach haben sich mittlerweile (Stand 8.00 Uhr) 1.132 Personen mit dem Virus infiziert. Am gestrigen Montag waren es noch 1.016 bestätigte Fälle gewesen. Damit sind über Nacht 116 weitere Corona-Fälle dazugekommen.In Tirol gibt es weiterhin die meisten Erkrankungen, hier sind es mittlerweile bereits 275. In Oberösterreich sind 231, in Niederösterreich 165, in der Steiermark 145 und in Wien 130 Personen mit dem Virus infiziert.Nur in Vorarlberg (19), in Salzburg (66), im Burgenland (11) und in Kärnten (18) liegt die Anzahl der Corona-Kranken noch unter 100.Acht Personen - Wien (5), Tirol (2) und Niederösterreich (1) - sind wieder genesen.Die Zahl der Todesfälle in Österreich ist ebenfalls gestiegen. Das Virus forderte mittlerweile ein viertes Todesopfer. Eine 48-jährige Wienerin starb in Heimquarantäne