1.167 Virus-Erkrankte in NÖ wieder genesen

In Niederösterreich haben bisher 1.167 Personen eine Coronavirus-Infektion überstanden. Das bedeutete einen Zuwachs von 79 Genesenen binnen 24 Stunden. Wie der Sanitätsstab am Dienstag berichtete, wurden 30 Neuerkrankungen verzeichnet, die Zahl der nachweislich Infizierten kletterte auf 2.354. Bisher wurden 15.860 Tests durchgeführt.Am Ostermontag in der Früh hatte es insgesamt noch 2.324 Covid-19-Fälle in NÖ gegeben.Der Bezirk mit den meisten bestätigten Fällen blieb Amstetten mit 271. Es folgten die Bezirke St. Pölten (245), Neunkirchen (168), Melk (155), Mödling (151), Korneuburg, Tulln (je 144), Krems (133), Baden (118), Mistelbach (114), Scheibbs (99), St. Pölten-Stadt (77), Gänserndorf (72), Bruck a. d. Leitha (68), Zwettl (65), Waidhofen a. d. Thaya (61), Wiener Neustadt (59), Lilienfeld (40), Horn (39), Wiener Neustadt-Stadt (36), Krems-Stadt (33), Hollabrunn (28), Waidhofen a. d. Ybbs-Stadt (22) und Gmünd (zwölf).Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind Dienstagfrüh aber auch zwei weitere Todesfälle in Niederösterreich bekannt gegeben worden. Ein 67-Jähriger starb im Landesklinikum Neunkirchen, eine Frau im Alter von 91 Jahren im Krankenhaus Melk, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mit. Bisher gab es in den Spitälern in NÖ damit 62 Covid-19-Tote.