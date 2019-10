1,3 Promille: Rumäne lenkte schrottreifen Lkw über A1

Einen desolaten Lkw stoppte die Polizei auf der A1 bei St. Pölten. Der Alkotest beim 55-jährigen Lenker fiel zudem klar positiv aus.

Eine rollende Zeitbombe zog die Polizei am Donnerstag auf der A1 aus dem Verkehr. Gegen 15:30 Uhr stoppten die Beamten in Fahrtrichtung Wien nahe der Autobahnabfahrt St. Pölten Süd einen optisch nicht allzu fit wirkenden Lastwagen aus Rumänien – und taten gut daran.Nicht nur, dass bei der Kontrolle ein schwerer Mangel an der Luftdruckanlage des Lkw festgestellt wurde – auch der 55-Jährige am Steuer war alles andere als fahrtauglich. Der Alkotest ergab 1,26 Promille. Dem Rumänen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und er wurde angezeigt.