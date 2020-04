1. Mai: 15 Demos legen den Verkehr in Wien lahm

Am 1. Mai sollen Demonstrationen wieder möglich sein. Das wollen gleich 15 Veranstaltungen nutzen. Zunächst ist aber das Ministerium am Zug.

Illegale Demo gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Der 1. Mai steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Aufgrund der angekündigten Lockerungen bei den Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen dürften auch Demonstrationen wieder möglich sein – ausreichend Abstand und Schutzmasken vorausgesetzt. Bei der Landespolizeidirektion Wien wurden insgesamt 15 Versammlungen für den 1. Mai angemeldet, bestätigt Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüberOb diese jedoch auch wie geplant abgehalten werden können, wird sich aber erst im Laufe des Donnerstag zeigen. Denn: Bis Ende des Tages muss das zuständige Gesundheitsministerium eine aktualisierte Covid-Verordnung vorlegen, in dem die neuen Regeln festgeschrieben sind.Läuft alles wie geplant, wird es in ganz Wien Zusammenkünfte geben, unter anderem am Ballhausplatz, beim Praterstern oder auch am Rathausplatz. Laut Polizei dürfte es zu Einschränkungen des Verkehrs kommen, etwa am Gürtel oder Praterstern, wo derzeit ohnehin schon eine Baustelle für Behinderungen sorgt. Besondere polizeiliche Maßnahmen sind nicht geplant, sagt Eidenberger. Man will eine ähnliche Präsenz zeigen wie auch bei Demonstrationen vor der Pandemie.Unter den angemeldeten Veranstaltungen ist auch eine Kundgebung der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI). Der Zusammenschluss hatte vergangene Woche eine verbotene Demo in der Wiener Innenstadt abgehalten . Gleich mehrere Versammlungen gehen auf das Konto der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Bei einer davon sollen bis zu 500 Personen erwartet werden werden.