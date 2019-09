13 Dinge, um Freitag den 13. zu feiern

Wer den geschädigten Ruf der Zahl 13 wiederherstellen möchte, sollte heute die Zahl 13 so oft wie möglich in den Alltag einbauen.

Der Thron des Aberglaubens ist ein weit ausladender, ein willkommen heißend gemütlicher. Wer auf ihm ausruht, verweilt dort mit einem bemerkenswerten Durchhaltevermögen. Für jene rebellisch Gesinnten unter uns, die gegen die Mystifizierung einer Zahl aufbegehren, ist es ein Tag wie jeder andere. Und diese Chance sollte man ihn auch geben.Man versetzte sich in das tragische Schicksal der Zahl 13. Das einzige Pech ereilt eigentlich die Zahl selbst. Zu lang wurde sie unschuldig beschuldigt und zu Unrecht angeklagt und verurteilt. Von Gesellschaften, die sich als Vernunftwesen betrachten. Über die Jahrhunderte half ihr nicht einmal eine voranschreitende Aufklärung und eine sich weniger im Zentrum der Macht befindende Kirche, um ihren Ruf zu polieren.Gibt es jetzt eine Chance für die Zahl 13? Jetzt, wo man die Welt wenigstens zum Teil erklären kann beziehungsweise viele Erklärungen für Phänomene gefunden wurden, die zu Zeiten, wo man Zahlen Eigenschaften zusprach, nicht gegeben waren. Zeiten, in denen man Aberglaube zu Erziehung von Menschen und zu einem gottesgefälligen Leben verwendete. Und die Kassen der Kirche sich mit den Beichten, Zugeständnissen und Ängsten der Menschen füllten. Im Zeitalter nach einer Aufklärung, die nie wirklich ein Ende gefunden hat, streiten Wissenschaft und Mythos noch immer gelegentlich um die Vorherrschaft.Helfen wir daher einer armen Zahl, die eigentlich die einzige unglückliche in der Geschichte ist, die sie nie selbst erzählen durfte. Deswegen sollten wir uns als die Verteidiger neutraler Zahlenbewertungen des Schicksals der in weiten Kulturkreisen ausgestoßenen Zahl annehmen und ihr so oft wie möglich positive Bewertungen zu sprechen.