22 Wohnungen nach Brand in Aspangstraße evakuiert

Die schwierigen Löscharbeiten eines Feuers in der Dehnfuge eines Gebäudes in Wien-Landstraße werden noch andauern. Die Bewohner müssen die Nacht in Ersatzquartieren verbringen.

Wie "Heute" berichtete , kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz in der Aspangstraße 45 in Wien Landstraße.Rund 30 Feuerwehrmänner mussten um 16 Uhr ausrücken, zwei Wohnhäuser wurden wegen einem komplizierten Dehnfugenbrand evakuiert. "Die schwierigen Löscharbeiten werden wohl noch bis Mitternacht andauern", erklärt Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.22 Wohnungen mussten nun evakuiert werden und in ein Notquartier von deren Hausverwaltung gebracht werden. "Aufgrund der Vergiftungsgefahr, aber vor allem wegen des jetzt bestehenden Wasserschadens", erklärt der Sprecher. Verletzt wurde niemand, aber in Zeiten der Corona-Krise sind diese Situationen natürlich noch schwieriger, hieß es."Hausbewohner haben heute nachmittag den Brandgeruch bemerkt", sagte Schimpf. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Dehnfuge betroffen war. "Dabei handelt es sich um vertikal verlaufende Fugen zwischen Gebäudeteilen", erläuterte der Feuerwehrsprecher. Bei einem Feuer in diesem Bereich seien in der Regel viele Stockwerke betroffen.