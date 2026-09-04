i Ziyu Zhang (l.) im Einstaz. IMAGO/VCG Größer als Nowitzki 2,23 Meter! Diese Frau überragt bei WM alle Die erst 19-jährige Chinesin Ziyu Zhang misst unglaubliche 2,23 Meter und zählt damit zu den auffälligsten Spielerinnen der WM. Von Sport Heute 04.09.2026, 15:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie überragt bei der Basketball-WM in Berlin nahezu alle: Die erst 19-jährige Chinesin Ziyu Zhang misst unglaubliche 2,23 Meter und zählt damit zu den auffälligsten Spielerinnen des Turniers.

Zhang ist sogar größer als Basketball-Legende Dirk Nowitzki und beinahe so groß wie NBA-Star Victor Wembanyama (2,24 Meter). Ihre außergewöhnliche Körpergröße liegt in der Familie: Ihre Mutter, eine ehemalige chinesische Nationalspielerin, soll 1,98 Meter groß sein, ihr Vater misst 2,13 Meter.

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Schon mit 14 Jahren sorgte Zhang in China für Schlagzeilen und wurde früh mit Ex-NBA-Star Yao Ming verglichen. Inzwischen wird sie von Reha- und Ernährungsexperten sowie einem Konditionstrainer begleitet. "Ihre Größe ist ihr Vorteil, eine Herausforderung für alle Nationen", erklärt Chinas Nationaltrainer Luming Gong. Gleichzeitig müsse sie sich technisch und bei ihrer Beweglichkeit weiterentwickeln.

Wie dominant Zhang sein kann, zeigte sie bereits beim U18-Asia-Cup. Mit durchschnittlich 35 Punkten und 12,8 Rebounds führte sie China bis ins Finale und wurde zur besten Spielerin des Turniers gewählt.

Auch der Sprung ins Erwachsenen-Nationalteam gelang eindrucksvoll. Bei ihrem Debüt gegen Bosnien und Herzegowina erzielte Zhang in nur zwölf Minuten 18 Punkte und holte sieben Rebounds. Beim Asien-Cup kam sie anschließend auf durchschnittlich 15,6 Punkte und 5,6 Rebounds und gewann mit China Bronze.

Seit Jänner läuft die 19-Jährige für die Shandong Six Stars auf. In ihrer ersten Saison kam sie im Schnitt auf 9,7 Punkte. Ihr großes Ziel hat Zhang aber bereits klar formuliert: "Ich will in der WNBA spielen."

Noch muss sie sich dafür gedulden. Aufgrund der Altersbestimmungen für ausländische Spielerinnen kann sie sich erst im kommenden Jahr für den WNBA-Draft anmelden. Experten rechnen ihr gute Chancen auf eine Auswahl in der ersten Runde aus. Bei der WM kann Zhang nun weiter Werbung in eigener Sache machen.