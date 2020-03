25 Mitarbeiter im Spital Lilienfeld außer Dienst

Seit gestern gibt es 44 neue bestätigte Corona-Fälle in Niederösterreich, auch das Lilienfelder Spital ist nun betroffen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Niederösterreich hat sich mit Donnerstag (Stand 10.30 Uhr) im Vergleich zum Vortag von 239 Fällen um 44 auf 283 Fälle erhöht, wie der niederösterreichische Sanitätsstab berichtet.Von bisher insgesamt getesteten 2.101 Verdachtsfällen waren 1.415 negativ, 403 werden derzeit geprüft und sind daher noch offen. Zwei von den 283 positiv getesteten Personen sind wieder genesen. Einer der neuesten Fälle betrifft wie die "NÖN" berichten das Lilienfelder Spital – weil der Patient auf der internen Abteilung lag, mussten noch 25 Mitarbeiter außer Dienst gestellt werden.Betroffen sind sowohl Ärzte als auch Pfleger. Sie müssen für 14 Tage zuhause bleiben. Laut Landeskliniken Holding-Spreche Bernhard Jany seien alle symptomfrei. Das fehlende Personal sei freilich problematisch, man könne den Betrieb aber aufrecht erhalten. Zuletzt wurden auch schon das St. Pöltner Spital und jenes in Waidhofen an der Thaya vor ähnliche Probleme gestellt –berichtete jeweils.Von den 283 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich konnten 14 auf Bezirksebene noch nicht zugeordnet werden. Die restlichen 269 positive Testungen verteilen sich auf die Bezirke Amstetten (48), Baden (9), Bruck an der Leitha (10), Gänserndorf (2), Gmünd (1), Hollabrunn (2), Korneuburg (46), Krems (5), Krems-Stadt (2), Lilienfeld (4), Melk (6), Mistelbach (13), Mödling (29), Neunkirchen (16), St. Pölten-Land (26), St. Pölten-Stadt (1), Scheibbs (3), Tulln (44), Waidhofen an der Thaya (1) und Wiener Neustadt (1).