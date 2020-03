28-Jähriger schlägt im Polizeiauto wild um sich

Am Sonntag nahm die Polizei einen 28-Jährigen fest, der zuvor alkoholisiert am Steuer gesessen ist. Bei der Fahrt zum Revier drehte der Mann durch.

Alkohol und Drogen

Eskalation im Streifenwagen! Am Sonntagabend randalierte ein 28-Jähriger im Polizeiauto und ging dort auf die Beamten los. Doch wie kam's? Den Beamten fiel gegen 20.30 Uhr in der Arndtstraße in Wien-Meidling ein Fahrzeug auf. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht der Alkoholisierung.Im Zuge der Überstellung auf die Polizeiinspektion verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv. Schließlich löste er während der Mitfahrt seinen Sicherheitsgurt und ging auf die Beamten los. Erst nach einigen Momenten konnte der Verdächtige überwältigt und festgenommen werden.Ein im Anschluss durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 1,56 Promille, weshalb dem Verdächtigen der Führerschein abgenommen wurde. Außerdem konnten die Beamten auch eine geringe Menge Suchtgift sicherstellen.Der Verdächtige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, wegen Übertretung des Suchtmittelgesetzes sowie des "Covid-19-Maßnahmengesetzes" angezeigt. Er befindet sich in Haft.