72-Jährige erliegt nach Unfall ihren Verletzungen

Jene 72-Jährige, die am Mittwoch beim Überquren der Fahrbahn bei der Kreuzung Sonnbergplatz / Obkirchergasse von einem Pkw erfasst wurde, erlag ihren Verletzungen.

Am Mittwochvormittag wurde eine 72-Jährige von einem Pkw erfasst als sie eine Kreuzung in Wien-Döbling überqueren wollte. Der Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich Sonnbergplatz / Obkirchergasse.Durch den Unfall wurde die Pensionistin lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, erlag die 72-Jährige am Donnerstagabend ihren schweren Kopfverletzungen.